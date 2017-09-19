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16:13 (мск), источник: Tengrinews

Полицейские нашли бабушку, разнимавшую дерущихся парней в Уральске

Cотрудники полиции разыскали бабушку, которая разнимала дерущихся парней в Уральске.

Источник: Tengrinews

75-летнюю женщину ждет денежное поощрение за активное участие в охране общественного порядка, сообщает портал «Мой город».

«Я в этот день ходила по рынку, купила целую сумку продуктов. Стала переходить дорогу и заметила, как бегут молодые парни один за другим. Потом я поняла, что это драка. У одного из мужчин в руках был кирпич. Я стала кричать им: “Вы что делаете?”. Потом один парень споткнулся и упал, его начали пинать остальные. Я не выдержала, подбежала и схватила одного за шиворот, хотела разнять их, но так получилось, что и сама упала. Но не сдалась, вскочила и снова полезла их разнимать, начала кричать, чтобы вызывали милицию», — рассказала полицейским Бактылы Ажмагамбетова.

Пожилая женщина с боевым характером рассказала о себе. Она воспитала двоих сыновей и двоих дочерей. Как оказалось, с 13 лет она работала помощником комбайнера и тракториста, затем на убое скота и холодильнике на мясокомбинате. Как отметил начальник МПС Уральска Муслим Джардемов, молодые парни, которые учинили драку, в настоящий момент задержаны.

«Участники этого инцидента водворены в изолятор временного содержания. Заведено уголовное дело по статье 293 УК РК — “Хулиганство”. Поблизости находилась пожилая женщина, которая приняла активную гражданскую позицию, и стала разнимать дерущихся. Возможно, благодаря этой бабушке удалось избежать трагедии», — отметил он.

Напомним, в Сеть попал видеоролик, на котором видно, как группа парней устроила потасовку. За всем происходящим наблюдают прохожие, причем среди них есть и мужчины. Однако никто из них не стал разнимать дерущихся. Только лишь пожилая женщина, увидев происходящее, кинулась разнимать хулиганов.

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