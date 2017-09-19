Полицейские нашли бабушку, разнимавшую дерущихся парней в Уральске

«Я в этот день ходила по рынку, купила целую сумку продуктов. Стала переходить дорогу и заметила, как бегут молодые парни один за другим. Потом я поняла, что это драка. У одного из мужчин в руках был кирпич. Я стала кричать им: “Вы что делаете?”. Потом один парень споткнулся и упал, его начали пинать остальные. Я не выдержала, подбежала и схватила одного за шиворот, хотела разнять их, но так получилось, что и сама упала. Но не сдалась, вскочила и снова полезла их разнимать, начала кричать, чтобы вызывали милицию», — рассказала полицейским Бактылы Ажмагамбетова.