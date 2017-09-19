Четверть призывников Новосибирской области забраковали по здоровью

Военкоматы готовятся к осеннему призыву. Во время весеннего призыва на воинскую службу в Российской армии из Новосибирской области призвали более двух тысяч человек.

«Всего на заседания призывных комиссий прибыло 12357 призывников, — рассказал военный комиссар Новосибирской области Евгений Краев. — Однако, более 24 процентов комиссия освободила от призыва на военную службу по состоянию здоровья. Показатель годности к военной службе молодых людей весной 2017 года составил 68%. Осенью 2016 года — 72,8 процента, весной 2016 года — 68,4 процента.

Сейчас в регионе проводятся подготовительные мероприятия, согласованы и утверждены планы подготовки и проведения призыва на военную службу граждан, которые состоят на воинском учете в возрасте от 18 до 27 лет. Норма призыва нынешней осенью для нашей области составила 2367 человек.