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16:03 (мск), источник: СуперОмск

ГИБДД: Омск задышал без поворотов налево

Врио главы омского УГИБДД Игорь Триколе в рамках беседы о безопасности на дорогах отметил эффект от изменений схем движения в Омске.

«В последнее время город задышал в части движения. Убрали левые повороты. Потому что изучили организацию движения, измерили интенсивность и поняли, что на этом перекрестке не нужен левый поворот. Если там поток небольшой, ему дают возможность в другом месте повернуть — это называется отнесенный левый поворот. Этим занимаются профессионально», — прокомментировал Триколе.

В качестве примера он привел перекресток Красного Пути и Кемеровской, который, по словам представителя ГИБДД, зажил после запрета поворота.

Одним из наиболее заметных недавних изменений в схеме дорожного движения в Омске же стала отмена левого поворота с Ленинградской площади на улицу Ленина. Как ранее сообщал «СуперОмск», теперь автомобили вынуждены спускаться на Иртышскую набережную, делать круг под мостом и выезжать оттуда к магазину «1000 мелочей». Изменения были введены с целью сократить число ДТП на данном участке, а также в целом число машин, перенаправив их с этой витиеватой траектории на другие маршруты.

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