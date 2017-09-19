ГИБДД: Омск задышал без поворотов налево

«В последнее время город задышал в части движения. Убрали левые повороты. Потому что изучили организацию движения, измерили интенсивность и поняли, что на этом перекрестке не нужен левый поворот. Если там поток небольшой, ему дают возможность в другом месте повернуть — это называется отнесенный левый поворот. Этим занимаются профессионально», — прокомментировал Триколе.

Одним из наиболее заметных недавних изменений в схеме дорожного движения в Омске же стала отмена левого поворота с Ленинградской площади на улицу Ленина. Как ранее сообщал «СуперОмск», теперь автомобили вынуждены спускаться на Иртышскую набережную, делать круг под мостом и выезжать оттуда к магазину «1000 мелочей». Изменения были введены с целью сократить число ДТП на данном участке, а также в целом число машин, перенаправив их с этой витиеватой траектории на другие маршруты.