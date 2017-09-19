На празднике вакцинации в Казани дети смогут привиться от гриппа

Источник: Город Казань.KZN.RU

Гостей ждет развлекательная программа, викторины, различные игры. В рамках праздника дети смогут привиться от гриппа. Начало мероприятия запланировано на 11.00, сообщает Министерство здравоохранения РТ.

Как напоминают в ведомстве, прививка от гриппа — наиболее эффективный и доступный способ защиты. Прививка в 90% случаев предотвращает возникновение гриппа. В случае же заболевания проведенная вакцинация снизит вероятность возникновения осложнений.

В прививочной кампании используются препараты нового поколения, обладающие высокой эффективностью и безопасностью. Для вакцинации детей используется вакцина без консервантов «Совигрипп», «Ультрикс».

Все противогриппозные вакцины готовятся из актуальных штаммов вирусов, рекомендуемых ежегодно Всемирной организацией здравоохранения, в связи с этим состав штаммов вирусов противогриппозных вакцин меняется ежегодно. На предстоящий эпидемический сезон — это вирус гриппа А/H1N1 («свиной грипп» или его разновидность штамм Мичиган 2015), гриппа А/H3N2 (гонконгский) и гриппа В (Брисбен).