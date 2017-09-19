На празднике вакцинации в Казани дети смогут привиться от гриппа
(Город Казань KZN.RU, 19 сентября). 23 сентября в Казани, в детской поликлинике «Азино» (ул. Бигичева, 20), для детей и их родителей пройдет праздник вакцинации.
(Город Казань KZN.RU, 19 сентября). 23 сентября в Казани, в детской поликлинике «Азино» (ул. Бигичева, 20), для детей и их родителей пройдет праздник вакцинации.
Гостей ждет развлекательная программа, викторины, различные игры. В рамках праздника дети смогут привиться от гриппа. Начало мероприятия запланировано на 11.00, сообщает Министерство здравоохранения РТ.
Как напоминают в ведомстве, прививка от гриппа — наиболее эффективный и доступный способ защиты. Прививка в 90% случаев предотвращает возникновение гриппа. В случае же заболевания проведенная вакцинация снизит вероятность возникновения осложнений.
В прививочной кампании используются препараты нового поколения, обладающие высокой эффективностью и безопасностью. Для вакцинации детей используется вакцина без консервантов «Совигрипп», «Ультрикс».
Все противогриппозные вакцины готовятся из актуальных штаммов вирусов, рекомендуемых ежегодно Всемирной организацией здравоохранения, в связи с этим состав штаммов вирусов противогриппозных вакцин меняется ежегодно. На предстоящий эпидемический сезон — это вирус гриппа А/H1N1 («свиной грипп» или его разновидность штамм Мичиган 2015), гриппа А/H3N2 (гонконгский) и гриппа В (Брисбен).
Напомним также, что с 15 сентября по 15 октября у станций метро «Проспект Победы», «Козья слобода», «Яшьлек», «Авиастроительная», а также на территории агропромышленного парка «Казань» работают мобильные прививочные бригады. Сделать прививку от гриппа казанцы могут ежедневно с 10.00 до 17.00, а на территории агропромпарка «Казань» — ежедневно с 8.00 до 15.00, кроме понедельника.