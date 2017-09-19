Роспотребнадзор объясняет загрязнение воздуха в Тольятти неблагоприятными метеоусловиями

Сейчас на рассмотрении в управлении Роспотребнадзора находятся 68 обращений граждан. В связи с этим было инициировано проведение внеплановых документарных проверок наиболее крупных предприятий химической промышленности.

21 августа был организован отбор проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки Тольятти. В них выявлено превышение содержания азота диоксида и азота оксида.

Превышение ПДК специфических загрязняющих веществ, характерных для предприятий химической промышленности не выявлено.

Оксиды азота, по которым отмечено несоответствие требованиям санитарных правил, являются общими загрязняющими веществами для атмосферного воздуха крупного города.

1 сентября был организован повторный отбор проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки Тольятти. В них никаких превышений загрязняющих веществ, в том числе и оксидов азота, уже не было выявлено.

По информации предоставленной Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерваторией (СГМО) с начала августа Тольятти, как и вся Самарская область, находится под влиянием медленно перемещающегося с запада антициклона «Лиза». Установилась сухая погода с повышенным термическим фоном, преимущественно с ветрами северной, северо-восточной четверти, способствующих переносу промышленных выбросов на жилые кварталы города. Значительная разница дневных и ночных температур способствовала образованию температурных инверсий. Глубокие ночные инверсии в отдельные дни полностью не разрушались даже днем.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) наблюдаются с 12 августа по настоящее время. Промышленным предприятиям для различных источников рекомендованы режимы регулирования выбросов. В период с 14 по 20 августа пять раз объявлялся период НМУ в целом по городу (фоновое загрязнение).

Тольяттинской СГМО осуществляется контроль за содержанием в городском воздухе примесей, способствующих образованию смога (оксиды азота, формальдегид суммарные и ароматические углеводороды). Проводятся учащенные замеры, организованы маршрутные выезды.

По обращению граждан о появлении запаха сероводорода в Центральном районе организован отбор проб и контроль за содержанием в воздухе данной примеси. С начала августа в шести пробах зафиксировано превышение санитарно-гигиенической нормы ПДК м. р. по аммиаку.