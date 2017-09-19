16 сентября 2017 года в Национальном аэропорту Минск встретили трехмиллионного пассажира с начала 2017 года.

В 2016 году аэропорт принял трехмиллионного пассажира 10 ноября. В этом году встреча трехмиллионника произошла на несколько месяцев раньше, что свидетельствует о стабильном росте пассажиропотока.