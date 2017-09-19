В Национальном аэропорту Минск встретили трехмиллионного пассажира
«Юбилейным» оказался пассажир, прилетевший из Домодедово рейсом авиакомпании «Белавиа».
«Юбилейным» оказался пассажир, прилетевший из Домодедово рейсом авиакомпании «Белавиа».
16 сентября 2017 года в Национальном аэропорту Минск встретили трехмиллионного пассажира с начала 2017 года.
В 2016 году аэропорт принял трехмиллионного пассажира 10 ноября. В этом году встреча трехмиллионника произошла на несколько месяцев раньше, что свидетельствует о стабильном росте пассажиропотока.