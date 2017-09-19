Камни для «Стены скорби» в Москве привезли со всей России

Камни разные, так же, как и судьбы, и в этом тоже есть образ. Это очень важно найти место. К сожалению, мы не можем все положить, но мы ни один регион не оставим без памяти, по одному хотя бы камню, но положим.

Георгий Франгулян Скульптор