Камни для «Стены скорби» в Москве привезли со всей России

«Это будет место поклонения — раз, место возложения венков, цветов, — отметил скульптор и автор мемориала “Стена скорби” Георгий Франгулян. — В общем, нам кажется, что полноценность этого комплекса без этих вот свидетелей истории не могла бы иметь полного звучания. Таков замысел».
Камни разные, так же, как и судьбы, и в этом тоже есть образ. Это очень важно найти место. К сожалению, мы не можем все положить, но мы ни один регион не оставим без памяти, по одному хотя бы камню, но положим.
Георгий ФрангулянСкульптор
Как сообщает телеканал «Россия 24», открытие мемориала планируется на 30 октября. Возведут его на пересечении Садового кольца и Проспекта Сахарова.