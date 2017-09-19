Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Русские манеры": резкий совет Лаврова журналисту
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Скончался Виктор Кременюк
СК возбудил дело после смерти тройняшек в перинатальном центре
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
СМИ: Эдита Пьеха рассказала об эгоизме внука Стаса
СМИ: Пугачева выступила в мини на свадьбе олигарха
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Украине
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
16Последствия урагана «Ирма»
16:27 (мск), источник: Вести.Ru

Камни для «Стены скорби» в Москве привезли со всей России

В Москву передали камни из 58 российских регионов, где в советское время располагались лагеря ГУЛАГа. Доставку организовал фонд памяти. Именно эти камни выложат перед мемориалом в память о погибших в годы политических репрессий.

Источник: Агентство «Москва»

«Это будет место поклонения — раз, место возложения венков, цветов, — отметил скульптор и автор мемориала “Стена скорби” Георгий Франгулян. — В общем, нам кажется, что полноценность этого комплекса без этих вот свидетелей истории не могла бы иметь полного звучания. Таков замысел».

Камни разные, так же, как и судьбы, и в этом тоже есть образ. Это очень важно найти место. К сожалению, мы не можем все положить, но мы ни один регион не оставим без памяти, по одному хотя бы камню, но положим.
Георгий Франгулян
Скульптор

Как сообщает телеканал «Россия 24», открытие мемориала планируется на 30 октября. Возведут его на пересечении Садового кольца и Проспекта Сахарова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стало известно, ради кого Ким Кардашьян забралась голой на дерево. Фото
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
Источник «телефонных атак» на Россию обнаружили в Брюсселе
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Спорт
«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит: итоги 10-го тура РФПЛ "Зенит" не заметил усталости от еврокубков и разгромил "Уфу", "Локомотив" проиграл аутсайдеру и жалуется на судейство, в выпустившем победу из рук "Спартаке" скандал
Авто
Новый японский кроссовер: от 1 599 000 рублей 25 октября стартуют российские продажи нового поколения компактного кроссовера Subaru XV
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Для россиян снизили ставку по ипотеке до 6,45%
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Женщина за 11 месяцев родила троих детей Элиза Карби из Австралии опубликовала в соцсетях неотретушированное фото своего живота, рассказав, как она им гордится.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь