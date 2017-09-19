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17:23 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани митинг за отмену «абонентской» платы за детсад согласовали у «мусорного» завода

Власти Казани согласовали митинг за отмену «абонентской» платы в детсадах Казани, однако, в довольно необычном месте — на территории мусороперерабатывающего завода по улице Васильченко, 6. Об этом сообщил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев.

По его словам, решение о проведении митинга в таком месте принял руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин.

 — Представляете каким крутым и хитрым он себя чувствовал, выписывая такую «прогулку» на «свежем» воздухе всем, кто не хочет платить за неоказанные услуги в детских садах, всем, кто хочет, чтобы в Татарстане, как и во всей России действовал приказ Минобрнауки РФ? Наверное, Евгений Варакин мог бы отправить недовольных родителей и подальше, и надольше, но такой власти у него пока нет. А будет? Зависит от нас. Будем ли терпеть к себе отношение, как к мусору или будем твердо стоять за свои права и права наших детей, — написал Артем Прокофьев.

Акция состоится 20 сентября в 18:30 на площадке у мусороперерабатывающего завода по адресу ул. Васильченко д. 6.

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Отметим, ранее в мэрии Казани отказались согласовывать митинг за отмену «абонентской платы» в детских садах.

Напомним, ранее стало известно, что власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад. Правительство РТ и президент республики Рустам Минниханов дали отрицательное заключение на законопроект фракции КПРФ в Госсовете. В законопроекте предлагалось, что родителей будут освобождать от оплаты услуг детского сада, если их ребенок не посещал детсад по уважительной причине. Однако в правительстве РТ подчеркнули, что отмена платы повлечет дополнительные расходы бюджета.

Инициатором законопроекта выступил зампред фракции КПРФ Артем Прокофьев. Так, согласно его проекту, плата должна устанавливаться «из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга».

Кстати, по данным КПРФ, Татарстан — это единственный регион в Приволжском федеральном округе, где родители вынуждены платить за детский сад, даже если ребенок его не посещает из-за болезни.

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