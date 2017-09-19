Казахстанцев наградят медалями за посещение сакральных мест

Источник: Sputniknews.kz

Презентован проект интерактивной карты, посвященной сакральным местам Казахстана. На карту нанесены различными по цвету значками особо почитаемые народом места. Кликая на значки, по заверению разработчиков, пользователи смогут узнать более подробную информацию по выбранному объекту, в том числе посмотреть видеокадры, фотографии и даже перечень туроператоров, которые организовывает туры к выбранному месту.

«Сегодня с участием историков, археологов, этнографов формируется карта сакральных объектов Казахстана. К сакральной карте будет виртуальный доступ в мобильном формате и через всевозможное мультимедийные приложения. Доступ к приложению планируется с платформ Android и IOS», — сообщил Турсынкожа.

Также разработчики интерактивной карты сообщили, что за посещение особо почитаемых народом мест граждане Казахстана будут награждаться виртуальными медалями.

«За посещение 100 сакральных мест предполагается медаль I степени, за 50 — II степени и за 25 мест — III степени. Но эти награды условные, скорее, для стимулирования граждан к посещению сакральных мест», — добавил Турсынкожа.