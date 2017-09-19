Галустян показал закулисье Летнего кубка КВН в Астане

Источник: Tengrinews

Минутный ролик Галустян разместил в своем Instagram. Он подчеркнул, что это его первый опыт в блогерстве.

Отметим, большое видео о том, что творилось за сценой Летнего кубка, опубликовано на YouTube-канале международного союза КВН.

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Летний кубок прошел 1 июля в центральном концертном зале «Казахстан». Участие в нем приняли «КаZахи», «Город Пятигорск», «Сборная Камызякского края по КВН» и «Азия MIX». Всего было сыграно три конкурса — «Визитка», «Биатлон» и «Музыкальное домашнее задание».

Команды шутили об EXPO, цитировали президента РК Нурсултана Назарбаева, вспоминали о многоженстве и пели на казахском языке.

Победителем кубка стала команда из Казахстана’КаZахи. Отметим, что выигранный кубок казахстанская команда подарила президенту Нурсултану Назарбаеву.