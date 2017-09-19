На ВСЖД объявлено об изменении расписания некоторых пригородных поездов с 20 по 29 сентября

«Поезд № 6631 “Улан-Удэ — Мысовая” в дни следования 20, 22, 24, 27 и 29 сентября будет отправляться из Улан-Удэ в 8.28, прибывать на станцию Мысовая в 12.35 вместо 12.19, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Поезд № 6315 “Подкаменная — Иркутск — Сортировочный” в дни следования с 20 по 22 сентября и с 25 по 29 сентября будет отправляться из Подкаменной в 15.27 вместо 15.41, прибывать на станцию Иркутск — Сортировочный в 17.48».