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17:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

Убийство курсанта Военного института: пятеро отстранены от должностей

АСТАНА, 19 сен — Sputnik. В Петропавловске из-за убийства курсанта от должностей на время следствия отстранены пять сотрудников Военного института, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК.

Источник: Sputniknews.kz

«Отстранены от занимаемых должностей заместитель начальника Военного института по воспитательной и социально-правовой работе, командир и заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе третьего учебного батальона, командир шестой учебной роты и командир третьего учебного взвода этой же роты Военного института», — проинформировали в пресс-службе, подчеркнув, что иная информация в интересах следствия не разглашается.

Конфликт между двумя курсантами третьего курса произошел 7 сентября на территории Военного института Нацгвардии РК. В результате от ножевых ранений скончался курсант Турсын. Его пытались спасти две бригады скорой помощи и медицинский пункт, но все произошло за 18 минут.

Участники конфликта были курсантами одной учебной группы, их будущая специальность — «Командно-тактическая и воспитательная работа». До получения звания лейтенантов им оставалось полтора года.

По факту гибели курсанта начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство). Подозреваемый — 19-летний курсант этого института — задержан и водворен в изолятор временного содержания Петропавловска. В отношении него избрана мера пресечения — арест.

Погибшему курсанту было 19 лет, он был призван отделом по делам обороны города Сарыагаш Южно-Казахстанской области. Служил в Нацгвардии с 3 августа 2015 года.

В настоящее время в Военном институте Нацгвардии РК в Петропавловске обучаются около 900 курсантов.

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