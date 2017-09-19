Убийство курсанта Военного института: пятеро отстранены от должностей
АСТАНА, 19 сен — Sputnik. В Петропавловске
АСТАНА, 19 сен — Sputnik. В Петропавловске
«Отстранены от занимаемых должностей заместитель начальника Военного института по воспитательной и
Конфликт между двумя курсантами третьего курса произошел 7 сентября на территории Военного института Нацгвардии РК. В результате от ножевых ранений скончался курсант Турсын. Его пытались спасти две бригады скорой помощи и медицинский пункт, но все произошло за 18 минут.
Участники конфликта были курсантами одной учебной группы, их будущая специальность — «Командно-тактическая и воспитательная работа». До получения звания лейтенантов им оставалось полтора года.
По факту гибели курсанта начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство). Подозреваемый — 19-летний курсант этого института — задержан и водворен в изолятор временного содержания Петропавловска. В отношении него избрана мера пресечения — арест.
Погибшему курсанту было 19 лет, он был призван отделом по делам обороны города Сарыагаш
В настоящее время в Военном институте Нацгвардии РК в Петропавловске обучаются около 900 курсантов.