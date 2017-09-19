Спасатели нашли двух женщин, заблудившихся в лесу в Сестрорецке Ленинградской области
ТАСС, 19 сентября. Две женщины, заблудившиеся в лесу в Сестрорецке, найдены живыми. Об этом во вторник ТАСС сообщили в
ТАСС, 19 сентября. Две женщины, заблудившиеся в лесу в Сестрорецке, найдены живыми. Об этом во вторник ТАСС сообщили в
«В лесном массиве в Сестрорецке заблудились две женщины, 1954 и 1962 годов рождения. В поисковой операции приняли участие сотрудники ГУ МЧС России по
Тем не менее, пострадавших удалось отыскать. «Для их медицинского обследования был задействован вертолет центра «Хели драйв», — добавили в МЧС.