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18:02 (мск), источник: ТАСС

Спасатели нашли двух женщин, заблудившихся в лесу в Сестрорецке Ленинградской области

ТАСС, 19 сентября. Две женщины, заблудившиеся в лесу в Сестрорецке, найдены живыми. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«В лесном массиве в Сестрорецке заблудились две женщины, 1954 и 1962 годов рождения. В поисковой операции приняли участие сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, поисково-спасательной службы города, Невского спасательного центра МЧС и волонтеры добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», — сказали в пресс-службе.

Операцию осложняли плохая погода и болотистая местность, где шли поиски.

Тем не менее, пострадавших удалось отыскать. «Для их медицинского обследования был задействован вертолет центра «Хели драйв», — добавили в МЧС.

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