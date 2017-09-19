Топливо в Молдове снова дорожает

Источник: Sputnik.md

Согласно информации ведомства, бензин АИ-95-Premium обойдется покупателям на 11 банов дороже и будет стоит 17 леев 51 бан. Дизтопливо подорожает с 14 леев 75 банов до 15 леев 20 банов.

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.