Найден более важный фактор благополучия, чем деньги

Источник: Publika.md

Исследование проводилось среди жителей Великобритании.

Социологи выяснили, что доход на удивление слабо влияет на то, как люди себя чувствуют. При этом 50-процентный рост доходов способствует лишь 0,5-процентному увеличению общего балла, отражающего оценку благополучия.

Оказалось, что качество сна может поднять этот балл на 3,8 процентных пункта.

Если учесть, что, согласно исследованию, 20% населения Великобритании имеют самые высокие показатели благосостояния, то повышение балла посредством качественного сна практически устраняет разницу в ощущении благополучия между менее успешными в делах британцами и счастливчиками с хорошими доходами.

Исследование было проведено среди 8250 человек, которых расспросили о 60 различных аспектах поведения и беспокойствах в их повседневной жизни, пишет moya-planeta. ru.