Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
«Смотрят, как на сумасшедших»: россиянин о его необычном бизнесе
Америке предложили купить Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Украине
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
8Салют водородной бомбе
17:22 (мск), источник: Publika.md

Найден более важный фактор благополучия, чем деньги

Здоровый сон оказывает гораздо большее влияние на благополучие, чем увеличение дохода на 50%, выяснили британские социологи.

Источник: Publika.md

Исследование проводилось среди жителей Великобритании.

Социологи выяснили, что доход на удивление слабо влияет на то, как люди себя чувствуют. При этом 50-процентный рост доходов способствует лишь 0,5-процентному увеличению общего балла, отражающего оценку благополучия.

Оказалось, что качество сна может поднять этот балл на 3,8 процентных пункта.

Если учесть, что, согласно исследованию, 20% населения Великобритании имеют самые высокие показатели благосостояния, то повышение балла посредством качественного сна практически устраняет разницу в ощущении благополучия между менее успешными в делах британцами и счастливчиками с хорошими доходами.

Исследование было проведено среди 8250 человек, которых расспросили о 60 различных аспектах поведения и беспокойствах в их повседневной жизни, пишет moya-planeta.ru.

В дальнейшем социологи планируют опрашивать контрольную группу каждое полугодие, чтобы отследить, как живут британцы и как меняется уровень их благополучия и благосостояния, передает Evening Standart.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
«Телефонные атаки» на Россию устроили хакеры из Брюсселя
«Почта России» попросила вернуть ей господдержку
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS
В Шанхае решили передвинуть здание весом 2000 тонн (видео)
Спорт
10 главных событий 10 туров российской премьер-лиги Вспоминаем все самое яркое и интересное, что случилось в первой трети сезона
Авто
Новый японский кроссовер: от 1 599 000 рублей 25 октября стартуют российские продажи нового поколения компактного кроссовера Subaru XV
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь