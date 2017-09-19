Вылет туристов из Уфы в Турцию задерживается на 30 часов

Напомним, 199 пассажиров рейса авиакомпании Turkish Airlines не могут вылететь на курорт из-за неисправного воздушного судна. Как рассказали в пресс-службе Международного аэропорта «Уфа», время отправления самолета перенесено на 10.20 среды, 20 сентября.

В соответствии с Федеральными авиационными правилами, пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание, после чего их разместили в уфимских гостиницах — «Атола» и «Holiday Inn».