Вылет туристов из Уфы в Турцию задерживается на 30 часов
УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Вылет самолета из Уфы в Анталью задерживается на 30 часов 10 минут.
УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Вылет самолета из Уфы в Анталью задерживается на 30 часов 10 минут.
Напомним, 199 пассажиров рейса авиакомпании Turkish Airlines не могут вылететь на курорт
В соответствии с Федеральными авиационными правилами, пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание, после чего их разместили в уфимских гостиницах — «Атола» и «Holiday Inn».