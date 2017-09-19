В Калачевском районе откроют современный спортивный зал
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2018 года.
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2018 года.
Как сообщает
Проект реализуется в рамках плана мероприятий к празднованию 75-летия Сталинградской Победы. Напомним, 4 сентября в Волгограде прошло заседание оргкомитета по 75-летию Сталинградской Победы под председательством Дмитрия Рогозина, в котором принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Как сообщили в региональном комитете строительства, объект сможет принять одновременно 30 человек. Он будет представлять собой одноэтажное здание со спортзалом высотой порядка 8,4 метра и площадью более 1000 квадратных метров. С помощью сменного легко монтируемого оборудования здесь можно быстро развернуть игровые площадки для волейбола, баскетбола и
Помимо здания спортзала предусмотрено строительство индивидуального теплового пункта, инженерных сетей жизнеобеспечения здания, включая наружное освещение, а также установка современных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Для строительства используется проект повторного применения, рекомендованный Минспортом России. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2018 года.
К 75-летию Победы под Сталинградом с целью развития социальной инфраструктуры
Кроме того, в Калачевском районе уже реализуют проекты благоустройства, приводят в порядок дороги и освещение, обновляют музеи и мемориалы. Основные торжества в Калачевском районе намечены на ноябрь 2017 года.