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17:38 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Калачевском районе откроют современный спортивный зал

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2018 года.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, проводить занятия по игровым видам спорта и общефизической подготовке позволит универсальный спортивный зал, строительство которого стартовало на территории Ильевской средней школы города Пятиморска Калачевского района Волгоградской области. По итогам электронного аукциона подписан соответствующий муниципальный контракт.

Проект реализуется в рамках плана мероприятий к празднованию 75-летия Сталинградской Победы. Напомним, 4 сентября в Волгограде прошло заседание оргкомитета по 75-летию Сталинградской Победы под председательством Дмитрия Рогозина, в котором принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Как сообщили в региональном комитете строительства, объект сможет принять одновременно 30 человек. Он будет представлять собой одноэтажное здание со спортзалом высотой порядка 8,4 метра и площадью более 1000 квадратных метров. С помощью сменного легко монтируемого оборудования здесь можно быстро развернуть игровые площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Во вспомогательных помещениях будут размещены раздевалки с туалетными и душевыми комнатами, тренерская, медпункт. Спортивное сооружение будет построено с учетом требований беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения.

Помимо здания спортзала предусмотрено строительство индивидуального теплового пункта, инженерных сетей жизнеобеспечения здания, включая наружное освещение, а также установка современных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Для строительства используется проект повторного применения, рекомендованный Минспортом России. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2018 года.

К 75-летию Победы под Сталинградом с целью развития социальной инфраструктуры Калача-на-Дону активно ведутся работы по завершению строительства учебного корпуса профессионального училища № 13 имени Дважды Героя Социалистического труда В. И. Штепо. В этом году предполагается выполнить устройство вентилируемого фасада, полностью заменить кровлю, окна и двери, входные группы, установить пандус с ограждением. В 2018 году запланированы мероприятия по модернизации внутренних инженерных сетей и оборудования, отделке помещений и завершению благоустройства.

Кроме того, в Калачевском районе уже реализуют проекты благоустройства, приводят в порядок дороги и освещение, обновляют музеи и мемориалы. Основные торжества в Калачевском районе намечены на ноябрь 2017 года.

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