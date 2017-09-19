Пенсионерам дадут бесплатный вход 1 октября в «Лимпопо»

Акция проводится в рамках Международного дня пожилых людей и стала уже традиционной в зоопарке. Пожилые люди с удовольствием пользуются возможностью посетить нижегородский зоопарк бесплатно. Аналогичная акция 1 октября пройдет и в Балахнинском филиале зоопарка «Маленькая страна Лимпопо».