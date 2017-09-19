Пенсионерам дадут бесплатный вход 1 октября в «Лимпопо»
Акция проводится в рамках Международного дня пожилых людей.
Акция проводится в рамках Международного дня пожилых людей.
Посещение нижегородского зоопарка «Лимпопо» пенсионерам будет бесплатным 1 октября, сообщает
Акция проводится в рамках Международного дня пожилых людей и стала уже традиционной в зоопарке. Пожилые люди с удовольствием пользуются возможностью посетить нижегородский зоопарк бесплатно. Аналогичная акция 1 октября пройдет и в Балахнинском филиале зоопарка «Маленькая страна Лимпопо».
Для бесплатного прохода в зоопарк 1 октября пенсионерам нужно будет предъявить на контроле действующее пенсионное удостоверение.