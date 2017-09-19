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20:01 (мск), источник: Meduza

Новое государство: Мусорный остров в океане размером с Францию. Бывший вице-президент США Эл Гор готов стать его первым гражданином

В Тихом океане давно существует так называемое «Большое тихоокеанское мусорное пятно» — гигантское скопление мелких частиц пластика; их еще называют «мусорным континентом».

По этому «континенту» нельзя прогуляться, его не видно из космоса: пятно мусора, сформированное океанскими течениями, слишком разрежено. Тем не менее, оно наносит существенный ущерб морским животным и окружающей среде; а что с ним делать, до сих пор непонятно. Британское издание LADbible, специализирующееся на мемах и вирусных видео, решило превратить «мусорное пятно» в самое настоящее государство — у него уже есть собственная валюта, почтовые марки, паспорта и первый гражданин.

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«Большое тихоокеанское мусорное пятно» открыли в конце 1980-х годов. По сути, это огромное скопление мелких частиц пластика в северной части Тихого океана. Его достаточно сложно заметить: на спутниковых снимках пятно незаметно, не видят его и проплывающие моряки. Виной тому — мелкий размер частиц пластика, которые в северную часть Тихого океана сгоняет Северо-Тихоокеанское течение; оно формирует что-то вроде водоворота, в котором скапливаются частицы пластика. Площадь пятна точно неизвестна, по самым скромным подсчетам она составляет около 700 тысяч квадратных километров, то есть больше площади Франции и примерно столько же, сколько вся территория Техаса.

«Мусорное пятно» — никакой не остров, а скорее кисель из пластика, который морские животные принимают за зоопланктон.

Пластик вредит не только рыбам и морским млекопитающим и птицам (их желудки засоряются массой, которую они не могут переварить), но и людям: токсичные вещества, содержащиеся в «мусорном пятне», накапливаются в мясе рыб и могут представлять опасность для человека.

Тихоокеанское пятно — не единственное подобное скопление мусора, аналогичный «остров» имеется и в Атлантическом океане, но он куда менее крупный.

Как решать проблему таких скоплений мусора, до сих пор неизвестно. Различные группы экологов предлагали свои варианты, в том числе создание специальных ловушек для последующей переработки пластика, однако ни один из них реализован не был.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, сотрудники английского рекламного агентства AMV BBDO Майкл Хьюз и Далатандо Алмейда совместно с изданием LADbible (вы наверняка видели его вирусные видео в фейсбуке) решили превратить «мусорное пятно» в настоящее государство. Они решили, что у скопления мусора есть все признаки государства, например территориальные границы.

Недостающие признаки Хьюз и Алмейда обеспечили сами: они нарисовали местную валюту под названием «обломки», придумали почтовые марки и дизайн паспорта (естественно, из переработанной бумаги), а также флаг и название государства — «Мусорные острова».
Во время загрузки произошла ошибка.«Организация Plastic Oceans запускает кампанию по признанию плавающей горы пластика в Тихом океане размером со страну официальным государством» (англ. яз.)
Во время загрузки произошла ошибка.

Проект поддержали сразу несколько знаменитостей, в том числе британский бегун Мо Фара и актриса Джуди Денч. Альберт Гор, бывший вице-президент США и один из наиболее известных активистов борцов с глобальным потеплением, даже решил стать первым гражданином нового государства.

Создатели «Мусорных островов» направили заявление генеральному секретарю ООН Антонио Гутьерресу с просьбой официально признать их государством. Подписать петицию с просьбой о признании «Мусорных островов» 196-м государством в мире можно на Change.org.

Просьба, конечно, вряд ли будет исполнена, но и задача создателей «мусорного государства» состоит не в том, чтобы создать новую страну — они борются с загрязнением окружающей среды.

В комментариях на Change.org, впрочем, восприняли идею достаточно серьезно; там даже предлагают отправить команду нового государства на чемпионат мира по футболу.

Павел Борисов

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1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Yana Pyankova
Бред какой дикий
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