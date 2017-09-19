Учитель подтвердил перенос показа «Матильды» в Петербурге на 20 сентября
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Показ фильма «Матильда» в рамках международной выставки киноиндустрии «Кино Экспо» в
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Показ фильма «Матильда» в рамках международной выставки киноиндустрии «Кино Экспо» в
«Показ фильма переносить собирались. “Кино Экспо” — мероприятие прокатчиков, я не очень вмешиваюсь. На данный момент — фильм будет показываться в среду. Но у нас все меняется быстро», — сказал Учитель «Интерфаксу».
Комментарием прокатчиков фильма «Интерфакс» на данный момент не располагает.
Фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя выйдет на экраны 26 октября 2017 года. В августе Минкультуры выдало ей прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс еще до выхода к зрителю, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.
12 сентября объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино» сообщила, что не будет демонстрировать фильм режиссера Учителя «Матильда» в связи с угрозами в адрес кинотеатров.