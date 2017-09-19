Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Свекла оказалась суперфудом
«Смотрят, как на сумасшедших»: россиянин о его необычном бизнесе
Скончался Виктор Кременюк
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
«Он любит себя, а не публику»: Эдита Пьеха о внуке Стасе
СМИ: Пугачева выступила в мини на свадьбе олигарха
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Украине
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
8Салют водородной бомбе
17:39 (мск), источник: Интерфакс

Учитель подтвердил перенос показа «Матильды» в Петербурге на 20 сентября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Показ фильма «Матильда» в рамках международной выставки киноиндустрии «Кино Экспо» в Санкт-Петербурге запланирован на среду, сообщил «Интерфаксу» режиссер картины Алексей Учитель.

Источник: РИА "Новости"

«Показ фильма переносить собирались. “Кино Экспо” — мероприятие прокатчиков, я не очень вмешиваюсь. На данный момент — фильм будет показываться в среду. Но у нас все меняется быстро», — сказал Учитель «Интерфаксу».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что показ «Матильды» был перенесен из-за соображений безопасности.

Комментарием прокатчиков фильма «Интерфакс» на данный момент не располагает.

Читайте также
Одинока ли «Матильда»? Фильмы, вызывавшие протесты

Фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя выйдет на экраны 26 октября 2017 года. В августе Минкультуры выдало ей прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс еще до выхода к зрителю, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

12 сентября объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино» сообщила, что не будет демонстрировать фильм режиссера Учителя «Матильда» в связи с угрозами в адрес кинотеатров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
«Телефонные атаки» на Россию устроили хакеры из Брюсселя
«Почта России» попросила вернуть ей господдержку
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS
В Шанхае решили передвинуть здание весом 2000 тонн (видео)
Спорт
10 главных событий 10 туров российской премьер-лиги Вспоминаем все самое яркое и интересное, что случилось в первой трети сезона
Авто
Новый японский кроссовер: от 1 599 000 рублей 25 октября стартуют российские продажи нового поколения компактного кроссовера Subaru XV
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь