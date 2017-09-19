Водолазы подняли со дна Байкала 92 автомобиля и самолет

Как пояснили в Сибирском региональном центре МЧС России, за последние 15 лет существования спасотряда было зарегистрировано множество происшествий (особенно зимой), в результате которых в глубинах Байкала «исчезали» десятки транспортных средств.

— Силами наших спасателей было поднято со дна 92 автомобиля, 18 лодок и катеров, шесть снегоходов, два мотоцикла, трактор, вертолет и даже самолет. Перед началом экоэкспедиции мы составили подробную карту оставшихся в озере объектов, — рассказали в поисково-спасательном отряде МЧС России.