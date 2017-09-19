В Самаре первый этап ремонта Парка 50-летия Октября завершат в октябре

Во вторник, 19 сентября, первый заместитель главы Самара Владимир Сластенин проконтролировал ход работ, проводимых в Парке имени 50-летия Октября, сообщает администрация областного центра.

Решение о проведении капитального ремонта парка было принято в марте этого года на праздновании 75-летия Кировского района, а приступили к ремонту в начале августа.

В настоящее время в парке одновременно выполняются все 20 видов работ, запланированных на первом этапе.

По словам директора компании-подрядчика Андрея Кузьмина, на 90% завершена реконструкция игрового городка, увеличена его территория, восстановлены малые архитектурные формы. Сегодня рабочие приступят к укладке антитравматического резинового покрытия.

Параллельно ведутся работы по очистке паркового озера, в том числе и берегоукрепление, обновлению конструкции фонтана, сценической и танцевальной площадок.