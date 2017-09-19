Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп намерен загнать Россию в медвежий угол ООН
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Михаил Лабковский: «Не мучайте ребенка садом»
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
«А теперь убирайтесь!»: Лавров пообщался со швейцарцами - СМИ
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
СМИ: Ким Чен Ын назвал конечную цель КНДР
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
СМИ: Сеть в восторге от фото Глюкозы в купальнике
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Киеву
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Лучшие снимки Cassini
18:47 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре первый этап ремонта Парка 50-летия Октября завершат в октябре

Все работы выполняются в соответствии с графиком и согласно технологическому заданию.

Во вторник, 19 сентября, первый заместитель главы Самара Владимир Сластенин проконтролировал ход работ, проводимых в Парке имени 50-летия Октября, сообщает администрация областного центра.

Решение о проведении капитального ремонта парка было принято в марте этого года на праздновании 75-летия Кировского района, а приступили к ремонту в начале августа.

В настоящее время в парке одновременно выполняются все 20 видов работ, запланированных на первом этапе.

По словам директора компании-подрядчика Андрея Кузьмина, на 90% завершена реконструкция игрового городка, увеличена его территория, восстановлены малые архитектурные формы. Сегодня рабочие приступят к укладке антитравматического резинового покрытия.

Параллельно ведутся работы по очистке паркового озера, в том числе и берегоукрепление, обновлению конструкции фонтана, сценической и танцевальной площадок.

«Завершить работы первого этапа планируется до конца октября. Выполняются они строго в соответствии с графиком и согласно технологическому заданию. Контроль осуществляется на всех этапах», — отметил Владимир Сластенин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Хранитель деревни. Как оренбуржец стал единственным жителем родного села
Учения «Запад-2017»: что известно о ЧП с вертолетом Ка-52
Трамп с трибуны ООН пригрозил Северной Корее полным уничтожением
«Телефонные атаки» на Россию устроили хакеры из Брюсселя
«Почта России» попросила вернуть ей господдержку
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS
В Шанхае решили передвинуть здание весом 2000 тонн (видео)
Спорт
10 главных событий 10 туров российской премьер-лиги Вспоминаем все самое яркое и интересное, что случилось в первой трети сезона
Авто
Новый японский кроссовер: от 1 599 000 рублей 25 октября стартуют российские продажи нового поколения компактного кроссовера Subaru XV
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Совмещенный санузел: за и против
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь