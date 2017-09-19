В Самаре первый этап ремонта Парка 50-летия Октября завершат в октябре
Все работы выполняются в соответствии с графиком и согласно технологическому заданию.
Все работы выполняются в соответствии с графиком и согласно технологическому заданию.
Во вторник, 19 сентября, первый заместитель главы Самара Владимир Сластенин проконтролировал ход работ, проводимых в Парке имени 50-летия Октября, сообщает администрация областного центра.
Решение о проведении капитального ремонта парка было принято в марте этого года на праздновании 75-летия Кировского района, а приступили к ремонту в начале августа.
В настоящее время в парке одновременно выполняются все 20 видов работ, запланированных на первом этапе.
По словам директора
Параллельно ведутся работы по очистке паркового озера, в том числе и берегоукрепление, обновлению конструкции фонтана, сценической и танцевальной площадок.
«Завершить работы первого этапа планируется до конца октября. Выполняются они строго в соответствии с графиком и согласно технологическому заданию. Контроль осуществляется на всех этапах», — отметил Владимир Сластенин.