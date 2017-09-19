Новокуйбышевцам напоминают порядок получения социальных выплат

Новокуйбышевское отделение государственного казенного учреждения Самарской области «Главное управление социальной защиты населения», напоминает, что в сентябре начинается прием документов от граждан, имеющих детей школьного возраста на переоформление ежегодного единовременного пособия к началу учебного года и ежемесячного пособия на питание, передает пресс-служба администрации.

Право на единовременное пособие имеют:

Семьи, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, установленного Правительством Самарской области в расчете на душу населения (10085 руб.). Размер — пособия 200 рублей; Женщина, воспитывающая четырех и более рожденных или усыновленных несовершеннолетних детей (размер пособия — 1000 рублей);.

Мужчина, воспитывающий четырех и более детей без матери в случае ее смерти, лишения родительских прав или ограничения родительских прав (размер пособия 1000 рублей);.

Одинокая мать, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей (в отношении которых она является одинокой матерью). Размер пособия 1000 рублей;.

Опекун, попечитель, один из приемных родителей, патронатный воспитатель, воспитывающий детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, на каждого совместно проживающего с ним ребенка, в отношении которого установлена опека, попечительство, приемная, патронатная семья (размер пособия 1000 рублей);.

Один из родителей, являющийся инвалидом I или II группы, воспитывающий ребенка (размер пособия 1000 рублей).

Выплата предоставляется на каждого совместно проживающего с заявителем ребенка не старше 18 лет, обучающегося в общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию и расположенном в Самарской области.

Также напоминают об ежемесячное пособии на питание ребенка в государственных или муниципальный образовательных организациях, размер которого 350 рублей. Право на него имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума.

Многодетным семьям необходимо обратиться за продлением ежемесячной компенсации расходов на проезд учащихся общеобразовательных школ. Размер компенсации составляет 100 рублей. Данная компенсация назначается независимо от доходов семьи.