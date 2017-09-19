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19:22 (мск), источник: Noi.md

Граждан Приднестровья призвали не посещать правобережную Молдову 23—25 сентября

Министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики рекомендовало жителям региона не посещать территорию правобережной Молдовы в период 23—25 сентября.

Источник: Noi.md

Как отмечается в сообщении МГБ, в настоящее время в Республике Молдова проходят массовые политические акции протестного характера. В результате столкновений между демонстрантами и представителями правоохранительных органов Молдовы есть пострадавшие.

На 23, 24, 25 сентября 2017 г. во многих городах Молдовы запланировано проведение крупномасштабных митингов, которые могут перерасти в массовые беспорядки. В этой связи Министерство государственной безопасности рекомендовало гражданам ПМР учесть данные обстоятельства и воздержаться от выездов на территорию правого берега Днестра в указанный период.

В случаях крайней необходимости нахождения в Молдове им рекомендуется соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления протестующих.

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