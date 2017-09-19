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17:28 (мск), источник: Actualitati.md

Желтый код пожароопасности продлится до 26 сентября

Пожарные предупреждают население о желтом уровне метеоопасности в связи с жарой и засухой, который будет действовать до 26 сентября, несмотря на ожидаемые дожди.

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Источник: Actualitati.md

Особой опасности возгорания подвержена сухая растительность в лесополосах и на полях сельскохозяйственных культур. В связи с этим людей просят не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, так как в условиях низкой влажности огонь может быстро распространяться.

Службы призывают в случае пожара в срочном порядке сообщать по номеру 901.

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