Трамп пообещал создать самую мощную армию в истории

Источник: AP 2017

«Вскоре наша армия будет самой сильной за всю свою историю», — заявил он, выступая во вторник на Генассамблее ООН.

Трамп пояснил, что это станет возможным, благодаря массивным инвестициям в сферу обороны.

Ранее сообщалось, что американский сенат поддержал законопроект, предполагающий оборонные расходы на 2018 финансовый год в размере практически $700 млрд. Теперь этот документ рассмотрят в палате представителей.

Президент США вновь подчеркнул, что на мировой арене будет, прежде всего, защищать интересы собственной страны.

«На посту президента я буду, в первую очередь, думать об интересах Америки. Подобным образом должны заботиться о своих странах все мировые лидеры», — завил Трамп.