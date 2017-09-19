В Казани похолодает до +18 градусов
В ночь на 20 сентября в Казани прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный умеренный, минимальная температура воздуха составит +8..+10º.
В ночь на 20 сентября в Казани прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный умеренный, минимальная температура воздуха составит +8..+10º.
Днем в среду — без осадков, ветер
В целом по республике 20 сентября сохранится переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный,