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18:15 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани похолодает до +18 градусов

В ночь на 20 сентября в Казани прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный умеренный, минимальная температура воздуха составит +8..+10º.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 74% 761 мм рт. ст. 6 м/с

Днем в среду — без осадков, ветер северо-западный умеренный. минимальная температура воздуха составит +8..+18º.

В целом по республике 20 сентября сохранится переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, северо-западный умеренный. минимальная температура воздуха составит +8..+13˚, минимальная температура воздуха составит +8..+20˚.

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