Сильный ветер в регионе сохранится до вечера
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабо укрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных,