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17:44 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Сильный ветер в регионе сохранится до вечера

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС.

Источник: РИА "Новости"

Юго-западный ветер до 12−17 м/с сохранится в Нижегородской области до конца дня, 19 сентября, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабо укрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

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