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18:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В школах Ялты хотят открыть казачьи классы

Пока что такие есть только в Симферополе.

В Ялте поддержали идею открытия в школах казачьих классов. Курортная столица Крыма может стать вторым городом в РК, где мальчиков научат быть настоящими мужчинами, а девочкам привьют качества, которыми должна обладать хорошая хозяйка, мать и жена.

— В Крыму на сегодняшний день действует четыре казачьих класса, первый из которых был организован в Симферополе в школе-лицее № 10, — напомнили в отделе информационного обеспечения администрации Ялты.

Класс был сформирован из пятиклассников. В нем 32 человека: 22 мальчика и 10 девочек.

— Благодаря такому подходу к обучению, который применяется в казачьих классах, дети развиваются всесторонне, повышается успеваемость обучающихся, ученики становятся более дисциплинированными и, что самое главное, в них закладываются основы семейных традиций, — отметил заведующий отделом по делам казачества Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК Дмитрий Воронин.

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