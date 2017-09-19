В школах Ялты хотят открыть казачьи классы

В Ялте поддержали идею открытия в школах казачьих классов. Курортная столица Крыма может стать вторым городом в РК, где мальчиков научат быть настоящими мужчинами, а девочкам привьют качества, которыми должна обладать хорошая хозяйка, мать и жена.

— В Крыму на сегодняшний день действует четыре казачьих класса, первый из которых был организован в Симферополе в школе-лицее № 10, — напомнили в отделе информационного обеспечения администрации Ялты.

Класс был сформирован из пятиклассников. В нем 32 человека: 22 мальчика и 10 девочек.