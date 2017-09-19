В школах Ялты хотят открыть казачьи классы
Пока что такие есть только в Симферополе.
Пока что такие есть только в Симферополе.
В Ялте поддержали идею открытия в школах казачьих классов. Курортная столица Крыма может стать вторым городом в РК, где мальчиков научат быть настоящими мужчинами, а девочкам привьют качества, которыми должна обладать хорошая хозяйка, мать и жена.
— В Крыму на сегодняшний день действует четыре казачьих класса, первый из которых был организован в Симферополе в
Класс был сформирован из пятиклассников. В нем 32 человека: 22 мальчика и 10 девочек.
— Благодаря такому подходу к обучению, который применяется в казачьих классах, дети развиваются всесторонне, повышается успеваемость обучающихся, ученики становятся более дисциплинированными и, что самое главное, в них закладываются основы семейных традиций, — отметил заведующий отделом по делам казачества Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК Дмитрий Воронин.