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18:22 (мск), источник: УралПолит.ру

Никаких бомб в администрации Екатеринбурга и других зданиях не обнаружено

Специалисты не обнаружили никаких взрывных устройств в администрации Екатеринбурга, цирке и других зданиях, откуда во вторник были эвакуированы люди.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября, УралПолит.Ru. Специалисты не обнаружили никаких взрывных устройств в администрации Екатеринбурга, цирке и других зданиях, откуда во вторник были эвакуированы люди.

Ранее «УралПолит.Ru» сообщал, что из-за поступивших правоохранителям электронных криминальных писем были эвакуированы люди из мэрии Екатеринбурга, ТЦ «Гринвич», «Рубина» и городского цирка.

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«Чтобы не подвергать возможной опасности граждан, пришлось побеспокоить и эвакуировать свыше 8,5 тысяч работников и посетителей учреждений. К счастью, на всех адресах ничего взрывоопасного и криминального, что могло угрожать людям, не обнаружено. Отбой проверочным мероприятиям полиции был дан в 18.30 по местному времени», — сообщил «УралПолит.Ru» официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«Все здания, где работали правоохранительные органы и вспомогательные службы, сейчас функционируют в штатном режиме. Тем временем, работа силовиков не завершена. Сыщики уголовного розыска совместно с партнерами из регионального УФСБ сейчас предпринимают ряд оперативных мер, чтобы горе-шутник или шутники, которые подобным образом, вероятно, решили позабавиться или проверить готовность стражей порядка, не остались безнаказанными», — добавил он.

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Отметим, что сообщения о минировании зданий по всей России начали поступать в начале сентября. На сегодняшний день атаке подверглись несколько десятков городов. Ущерб от действий лжеминеров составил 300 миллионов рублей.

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