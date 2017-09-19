Никаких бомб в администрации Екатеринбурга и других зданиях не обнаружено
Специалисты не обнаружили никаких взрывных устройств в администрации Екатеринбурга, цирке и других зданиях, откуда во вторник были эвакуированы люди.
Специалисты не обнаружили никаких взрывных устройств в администрации Екатеринбурга, цирке и других зданиях, откуда во вторник были эвакуированы люди.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября, УралПолит.Ru. Специалисты не обнаружили никаких взрывных устройств в администрации Екатеринбурга, цирке и других зданиях, откуда во вторник были эвакуированы люди.
Ранее «УралПолит.Ru» сообщал, что
«Чтобы не подвергать возможной опасности граждан, пришлось побеспокоить и эвакуировать свыше 8,5 тысяч работников и посетителей учреждений. К счастью, на всех адресах ничего взрывоопасного и криминального, что могло угрожать людям, не обнаружено. Отбой проверочным мероприятиям полиции был дан в 18.30 по местному времени», — сообщил «УралПолит.Ru» официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
«Все здания, где работали правоохранительные органы и вспомогательные службы, сейчас функционируют в штатном режиме. Тем временем, работа силовиков не завершена. Сыщики уголовного розыска совместно с партнерами из регионального УФСБ сейчас предпринимают ряд оперативных мер, чтобы
Отметим, что сообщения о минировании зданий по всей России начали поступать в начале сентября. На сегодняшний день атаке подверглись несколько десятков городов. Ущерб от действий лжеминеров составил 300 миллионов рублей.