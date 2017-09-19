ГИБДД начала массовые проверки такси в Крыму

Источник: РИА "Новости"

«С 19 по 30 сентября 2017 года на территории Республики Крым сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие “Такси”, направленное на предупреждение и пресечение нарушений действующего законодательства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковыми такси. Кроме того, мероприятие будет направлено и на предотвращение деятельности нелегальных такси», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД будут проверять у водителей такси наличие путевых листов с отметкой о предрейсовом медицинском осмотре, специального разрешения на осуществление перевозок, а также специальной цветографической схемы на автомобиле и опознавательного фонаря легкового такси.

«Особое внимание будет уделяться наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использованию при перевозках несовершеннолетних пассажиров», — добавили в пресс-службе.