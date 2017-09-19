5 ТРЦ из 12 возобновили работу в Волгограде после эвакуации посетителей
Днем в экстренные службы города поступили сообщения о «минировании» зданий торговых центров.
Днем в экстренные службы города поступили сообщения о «минировании» зданий торговых центров.
Пять торговых центров из 12 снова начали работать после вынужденной эвакуации персонала и посетителей в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Акварели», ТЦ возобновил работу около 17:00. Торговый центр будет открыт до 22:00. В настоящее время весь персонал трудится в штатном режиме.
Ворошиловский торговый центр также снова приступил к работе около 17:00. Посетителей начали пускать в здание в 17:30.
ТРЦ «Комсомолл» также уже работает в штатном режиме. Торговый центр снова стал доступен для посетителей в 17:30.
Добавим, что по данным правоохранителей, возобновили работу и ТЦ «Привоз», и «Зеленое кольцо».