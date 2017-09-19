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18:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

5 ТРЦ из 12 возобновили работу в Волгограде после эвакуации посетителей

Днем в экстренные службы города поступили сообщения о «минировании» зданий торговых центров.

Источник: РИА "Новости"

Пять торговых центров из 12 снова начали работать после вынужденной эвакуации персонала и посетителей в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Акварели», ТЦ возобновил работу около 17:00. Торговый центр будет открыт до 22:00. В настоящее время весь персонал трудится в штатном режиме.

Ворошиловский торговый центр также снова приступил к работе около 17:00. Посетителей начали пускать в здание в 17:30.

ТРЦ «Комсомолл» также уже работает в штатном режиме. Торговый центр снова стал доступен для посетителей в 17:30.

Добавим, что по данным правоохранителей, возобновили работу и ТЦ «Привоз», и «Зеленое кольцо».

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