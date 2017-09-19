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18:29 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Сообщения о минировании торговых центров Волгограда оказались ложными

19 сентября в Волгограде провели массовую эвакуацию сразу нескольких торговых центров. Все прошло организованно и быстро. К счастью, сообщения о заминировании объектов оказались ложными.

Источник: РИА "Новости"

19 сентября в Волгограде провели массовую эвакуацию сразу нескольких торговых центров. Все прошло организованно и быстро. К счастью, сообщения о заминировании объектов оказались ложными.

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Посетителей и персонал быстро вывели на улицу на безопасное расстояние. Проверку каждого торгового центра осуществляли полицейские, кинологи, пожарные расчеты и сотрудники службы спасения Волгограда. Все проходило без паники и в штатном режиме.

К слову, подобные анонимные звонки о минировании городских объектов были зарегистрированы во многих российских регионах. Людей эвакуировали из торговых центров в Ростове-на-Дону, Тамбове, Екатеринбурге и других городах. Везде, как и в Волгограде, по результатам проверок никаких взрывных устройств обнаружено не было. «Россию заминировали по телефону» — так журналисты назвали инциденты в Интернете. По данным ряда СМИ, спам-рассылка подобных сообщений организована из-за границы. Силовики нашего региона к такому развитию событий были готовы.

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