Сообщения о минировании торговых центров Волгограда оказались ложными

Посетителей и персонал быстро вывели на улицу на безопасное расстояние. Проверку каждого торгового центра осуществляли полицейские, кинологи, пожарные расчеты и сотрудники службы спасения Волгограда. Все проходило без паники и в штатном режиме.

К слову, подобные анонимные звонки о минировании городских объектов были зарегистрированы во многих российских регионах. Людей эвакуировали из торговых центров в Ростове-на-Дону, Тамбове, Екатеринбурге и других городах. Везде, как и в Волгограде, по результатам проверок никаких взрывных устройств обнаружено не было. «Россию заминировали по телефону» — так журналисты назвали инциденты в Интернете. По данным ряда СМИ, спам-рассылка подобных сообщений организована из-за границы. Силовики нашего региона к такому развитию событий были готовы.