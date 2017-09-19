Лишь один нижегородский кинотеатр намерен показать «Матильду» в день всероссийского выхода фильма

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили 19 сентября 2017 года корреспонденту НИА «Нижний Новгород» в кинотеатре «Романов Синема», у них премьерный показ состоится в день всероссийского выхода киноленты — 26 октября. При этом представители сетей кинотеатров «Империя грез», «Синема парк», официально отказались выпускать киноленту, ссылаясь на заботу о безопасности своих зрителей. В кинотеатре «Орленок» сообщили, о том, что окончательное решение по данному вопросу не принято и будет обговариваться в зависимости от реакции общественности на премьерных показах.

«В любом случае мы не показываем мировые и российские премьеры в те сроки, в которые они идут в общем прокате. На октябрь у нас запланировано проведение кинофестиваля, поэтому, если фильм и попадет в афишу, то это будет в ноябре», — отметили в кинотеатре. В свою очередь, директор центра культуры «Рекорд» Наталья Егоршина сказала, что учреждение всегда опирается на мнение своего учредителя — министерства культуры Нижегородской области и пока решение относительно проката не принималось.

«Мы всегда показываем фильмы второго-третьего эшелона. Поэтому до решения о показе “Матильда” еще есть некоторое время», — добавила собеседница агентства. В городских досуговых центрах «Буревестник», «Искра», «Смена», в нижегородском кинотеатре «Арлекино» сообщили, что не намерены запускать в прокат данную картину, с представителями кинотеатра «Россия» связаться не удалось. В свою очередь, министерство культуры Нижегородской области сообщило НИА «Нижний Новгород», что кинопрокатчиками в регионе прокат осуществляется напрямую, минуя ведомство и на данный момент сведений о заключенных договорах на прокат «Матильды» в министерство не поступало. Позиция регионального минкульта полностью совпадает с позицией министерства культуры РФ, которая была отражена в официальном обращении министра Владимира Мединского.

«Во-первых, любая полемика о фильме сейчас беспредметна. Вдвойне абсурдна позиция граждан, которые «фильм не видели, но гневно осуждают» — и даже бравируют этим. Лично я фильм видел. Не буду обсуждать его содержание — это просто некорректно, пока его не увидят зрители. Но свидетельствую: в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии.

Во-вторых, минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре. В законе четко описаны основания для отказа. Их в случае с «Матильдой» нет. Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной.

И, в-третьих, должен разъяснить вопрос со всякими самодеятельными «ограничениями», «запретами» и прочим. Прокатное удостоверение федерального образца — это единственный и исчерпывающий документ, который разрешает прокат на всей территории РФ. Фильму присвоена категория «16+».

Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения «инициативщиков» на местах «запретить показ», любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ. Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов» с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений", — сообщил министр.

Напомним, в декабре 2016 года внучатый племянник балерины Матильды Кшесинской, депутат Госдумы III созыва, бизнесмен Константин Севенард высказывал мнение о том, что «готовящийся к прокату фильм “Матильда” не будет отражать действительные факты из российской истории». Как сообщало в 2016 году интернет-издание Meduza, после выхода трейлера на фильм пожаловалось движение «Царский крест», активисты начали отправлять однотипные письма в прокуратуру.

По их мнению, в фильме негативно показан образ канонизированного святого Николая II, а значит, он нарушает статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти (ст. 282 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Прокуратура проверила сценарий фильма и состава преступления не нашла. Собственную жалобу на фильм в Генпрокуратуру подала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Она заявила, что к ней также обратились активисты, которые к этому времени уже собрали больше 10 тысяч подписей под онлайн-петицией за запрет фильма. Прокуратура проверила трейлер и нарушений снова не нашла. После этого регулярно происходили выступления сторонников запрета фильма, а также составлялись жалобы в правоохранительные органы. 10 августа 2017 года «Матильде» выдали прокатное удостоверение на показ по всей России с рейтингом 16+.

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