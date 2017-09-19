Лишь один нижегородский кинотеатр намерен показать «Матильду» в день всероссийского выхода фильма
Лишь один кинотеатр в Нижнем Новгороде намерен выпустить в прокат фильм «Матильда» (16+).
Лишь один кинотеатр в Нижнем Новгороде намерен выпустить в прокат фильм «Матильда» (16+).
Как сообщили 19 сентября 2017 года корреспонденту НИА «Нижний Новгород» в кинотеатре «Романов Синема», у них премьерный показ состоится в день всероссийского выхода киноленты — 26 октября. При этом представители сетей кинотеатров «Империя грез», «Синема парк», официально отказались выпускать киноленту, ссылаясь на заботу о безопасности своих зрителей. В кинотеатре «Орленок» сообщили, о том, что окончательное решение по данному вопросу не принято и будет обговариваться в зависимости от реакции общественности на премьерных показах.
«В любом случае мы не показываем мировые и российские премьеры в те сроки, в которые они идут в общем прокате. На октябрь у нас запланировано проведение кинофестиваля, поэтому, если фильм и попадет в афишу, то это будет в ноябре», — отметили в кинотеатре. В свою очередь, директор центра культуры «Рекорд» Наталья Егоршина сказала, что учреждение всегда опирается на мнение своего учредителя — министерства культуры Нижегородской области и пока решение относительно проката не принималось.
«Мы всегда показываем фильмы
«Во-первых, любая полемика о фильме сейчас беспредметна. Вдвойне абсурдна позиция граждан, которые «фильм не видели, но гневно осуждают» — и даже бравируют этим. Лично я фильм видел. Не буду обсуждать его содержание — это просто некорректно, пока его не увидят зрители. Но свидетельствую: в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии.
И,
Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения «инициативщиков» на местах «запретить показ», любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ. Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов» с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений", — сообщил министр.
Напомним, в декабре 2016 года внучатый племянник балерины Матильды Кшесинской, депутат Госдумы III созыва, бизнесмен Константин Севенард высказывал мнение о том, что «готовящийся к прокату фильм “Матильда” не будет отражать действительные факты из российской истории». Как сообщало в 2016 году
По их мнению, в фильме негативно показан образ канонизированного святого Николая II, а значит, он нарушает статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти (ст. 282 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Прокуратура проверила сценарий фильма и состава преступления не нашла. Собственную жалобу на фильм в Генпрокуратуру подала депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Она заявила, что к ней также обратились активисты, которые к этому времени уже собрали больше 10 тысяч подписей под
СПРАВКА:
«Матильда» — готовящийся к прокату российский исторический художественный фильм режиссёра Алексея Учителя, повествующий о судьбе балерины Матильды Кшесинской и её отношениях с цесаревичем Николаем Александровичем — будущим последним российским императором Николаем II. Планируемый выход картины стал предметом общественной полемики о степени достоверности исторических фактов, представленных в киноленте.