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19:12 (мск), источник: Publika.md

В Венеции русская свадьба закончилась массовой дракой

Три человека задержаны после драки на русской свадьбе на одном из островов Венецианской лагуны, сообщили РИА Новости во вторник в полицейском управлении итальянского города.

Ссора между гостями праздника вспыхнула рано утром в понедельник. К тому моменту свадьба, на которую были приглашены 250 человек, продолжалась уже третий день.

«Крики внутри ресторана переросли в драку перед главным входом и причалом для гостей. Чтобы разнять дерущихся, не хватило усилий двух охранников отеля и бармена. Участники драки обменивались ударами, пинками и пощечинами, часть которых досталась и персоналу заведения», — заявили в полиции.

Участвовавшие в потасовке сотрудники отеля получили медицинскую помощь и отказались подавать заявления в полицию. На этом конфликт оказался исчерпан.

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