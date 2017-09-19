В Венеции русская свадьба закончилась массовой дракой

Ссора между гостями праздника вспыхнула рано утром в понедельник. К тому моменту свадьба, на которую были приглашены 250 человек, продолжалась уже третий день.

«Крики внутри ресторана переросли в драку перед главным входом и причалом для гостей. Чтобы разнять дерущихся, не хватило усилий двух охранников отеля и бармена. Участники драки обменивались ударами, пинками и пощечинами, часть которых досталась и персоналу заведения», — заявили в полиции.