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19:01 (мск), источник: Publika.md

Ученые ответили на вопрос, почему мы не бессмертны

Продолжительность человеческой жизни увеличивается: сейчас люди живут дольше, чем век назад. Связано это, впрочем, главным образом с успехами медицины — появлением антибиотиков, развитием вакцинации и другими факторами.

Исследователи, однако, уверяют, что на продолжительность жизни влияют не только внешние, но и генетические факторы. Ученые из немецкого Университета Иоганна Гуттенберга (Johannes Gutenberg University) обнаружили несколько генов, инактивация которых у червей приводила к существенному увеличению продолжительности жизни этих беспозвоночных.

Может возникнуть вполне резонный вопрос — почему же в ходе эволюции не закрепились именно те состояния генов, которые дают преимущества своим носителям, обеспечивая более долгую жизнь?

Одно из объяснений предложил биолог Джордж Вильямс (George Williams) в 1950 году. Согласно его модели «пользуйся сейчас, плати потом» существующие в организме плейотропные гены, то есть гены, обладающие различным проявлением, сохраняются в популяции из-за того, что в молодом репродуктивном возрасте они дают своим носителям преимущества перед другими особями.

Даже в том случае, если в более позднем возрасте они оказывают негативное влияние на организм (например, ускоряют процесс старения или участвуют в нем), они все равно не будут исчезать в ходе естественного отбора, так как до пожилого возраста доживает не столь большое количество особей, чем до репродуктивного, пишет med.vesti.ru.

Немецкие исследователи во главе с Джонатаном Бирном (Jonathan Byrne) проанализировали геном Caenorhabditis elegans — круглых червей, которые являются популярным объектом исследования генетиков и молекулярных биологов. Они идентифицировали 30 генов, которые были «полезны» для животных в молодом возрасте и «вредили» в более старом. Это данные только подтверждают теорию Уильямса.

Ученые отмечают, что эти 30 генов были обнаружены ими после изучения лишь 0,05% всего генома червей — это значит, что в действительности подобных генов может быть гораздо больше. Почти все они выполняли сходные функции и были вовлечены в процесс аутофагии — уничтожения клеточного мусора. Уровень аутофагии высок у молодых организмов, а с возрастом активность генов, вовлеченных в этот процесс, снижается.

Запуск этого процесса в нейронах пожилых червей помог увеличить продолжительность жизни беспозвоночных — ученым удалось продлить жизнь нематод в два раза. Авторы уверены, что подобные механизмы функционируют и у людей. Они предполагают, что в будущем можно будет не только увеличить продолжительность жизни, но и справиться с нейродегенеративными заболеваниями, например, болезнью Альцгеймера или болезнью Паркинсона.

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