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19:42 (мск), источник: АиФ Уфа

После «бабьего лета» в Башкирию придут заморозки

Синоптики обещают похолодание с четверга, 21 сентября.

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Источник: РИА "Новости"

Вторжение на территорию Башкирии арктической воздушной массы ожидается с 21 сентября, об этом сообщил Башгидрометцентр.

Как сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на этой неделе в республике стоит погода без осадков. Однако в зоне неактивных фронтальных разделов по северу пройдут кратковременные дожди. В первой половине недели температурный фон наблюдался выше нормы на 2−4 градуса — воздух прогревался до 24−27 градусов.

С четверга, после вторжения арктической воздушной массы на территорию республики, температура воздуха существенно понизится — на 6−7 градусов. По ночам будут наблюдаться заморозки в воздухе и на почве. По ночам будет холодно до +4−5 градусов, днем тоже похолодает — будет не выше 15 градусов.

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