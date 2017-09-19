После «бабьего лета» в Башкирию придут заморозки

Источник: РИА "Новости"

Вторжение на территорию Башкирии арктической воздушной массы ожидается с 21 сентября, об этом сообщил Башгидрометцентр.

Как сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на этой неделе в республике стоит погода без осадков. Однако в зоне неактивных фронтальных разделов по северу пройдут кратковременные дожди. В первой половине недели температурный фон наблюдался выше нормы на 2−4 градуса — воздух прогревался до 24−27 градусов.