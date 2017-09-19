Произведением искусства стали неприглядные подстанции в Караганде

27 подстанций преобразились и стали гордостью дворов многоэтажных домов. У всех рисунков одна тематика — состоявшаяся в Астане международная выставка ЭКСПО-2017. Конкурс организовала энергетическая компания «Караганды Жарык». Как сообщили в пресс-службе акимата области, участие в конкурсе приняли 30 художников и 4 команды. На создание работ отводился месяц.

На конкурсе лавры собрали павлодарцы. Гран-при завоевал Владимир Зубко, изобразив силуэты пары, «вплетенной» в узоры микросхем и сложные компьютерные коды. Первое и второе места взяли также участники из соседнего города. Третье место досталось команде «33 crew», в которой объединились карагандинцы и павлодарцы.