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19:38 (мск), источник: Kazinform

Произведением искусства стали неприглядные подстанции в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Художники из Алматы, Павлодара и России украсили серые и неприглядные трансформаторные подстанции красочными рисунками, благоустроив улицы Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

27 подстанций преобразились и стали гордостью дворов многоэтажных домов. У всех рисунков одна тематика — состоявшаяся в Астане международная выставка ЭКСПО-2017. Конкурс организовала энергетическая компания «Караганды Жарык». Как сообщили в пресс-службе акимата области, участие в конкурсе приняли 30 художников и 4 команды. На создание работ отводился месяц.

На конкурсе лавры собрали павлодарцы. Гран-при завоевал Владимир Зубко, изобразив силуэты пары, «вплетенной» в узоры микросхем и сложные компьютерные коды. Первое и второе места взяли также участники из соседнего города. Третье место досталось команде «33 crew», в которой объединились карагандинцы и павлодарцы.

Денежных призов генерального директора ТОО «Қарағанды Жарық» удостоились команда «MyStyle» из Павлодара и Рустам Валишин из Екатеринбурга. Всем участникам вручили благодарственные письма.

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