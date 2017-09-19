Водитель катафалка подрался с автолюбителем в Алматы

На видео, опубликованном на популярном в Instagram паблике @ztb_video, зафиксирован случай агрессии со стороны водителей. Дорожная ситуация случилась по улице Момышулы ниже Рыскулова. На одном из перекрестков водитель катафалка не пропустил «Тойоту», которая хотела перестроиться из левого ряда правее.

Далее на видео показано, как водители остановились посередине дороги недалеко от Алматы Арены и начали драку. В ход пошли не только кулаки.

В Алматы водитель катафалка не пропустил Toyota Camry перед перекрестком, что привело в драке между водителями.