Брат Пабло Эскобара требует с Netflix миллиард долларов
«Если мы не получим деньги, то прикроем их маленькое шоу».
«Если мы не получим деньги, то прикроем их маленькое шоу».
На прошлой неделе стало известно об убийстве члена съемочной группы сериала Narcos в Мексике. 37-летний Карлос Муньос Портал занимался тем, что выбирал локации для съемок. Мужчину нашли застреленным в собственном автомобиле, запакованном за заброшенной дороге.
Вскоре после трагедии издание The Holywood Reporter связалось с Роберто Эскобаром, братом колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, чтобы узнать его мнение об убийстве.
В 1993 году Роберто Эскобара отправили в тюрьму, где он почти лишился зрения и слуха — всему виной взрывное устройство, которое ему прислали по почте. На свободу он вышел в 2003 году. В 2014 брат колумбийского наркобарона основан инвестиционный холдинг Escobar Inc. В августе 2015 года на Netflix стартовал сериал Narcos. В 2016 году представители Escobar Inc. по инициативе Роберто Эскорбара выдвинули
Спустя год ситуация не разрешилась. Когда издание The Hollywood Reporter связалось с Роберто Эскобаром, он пообещал «прикрыть маленькое шоу» Netflix, если сервис не выплатит холдингу требуемую компенсацию. Он также подчеркнул, что вести съемки на территории Колумбии без согласования и «благословения» Escobar Inc. крайне опасно.
«Я бы не стал на месте Netflix или любой другой телекомпании снимать фильмы обо мне или моём брате Пабло в Медельине или Колумбии без разрешения компании Escobar Inc. Это очень опасно. Особенно без благословения. Это моя страна, — заявил он.
Роберто также прокомментировал недавнее убийство сотрудника съемочной сериала в Мексике. Он посоветовал Netflix нанять киллера в качества охраны, потому что, «если мозгов нет — необходимо оружие».