Брат Пабло Эскобара требует с Netflix миллиард долларов

В 1993 году Роберто Эскобара отправили в тюрьму, где он почти лишился зрения и слуха — всему виной взрывное устройство, которое ему прислали по почте. На свободу он вышел в 2003 году. В 2014 брат колумбийского наркобарона основан инвестиционный холдинг Escobar Inc. В августе 2015 года на Netflix стартовал сериал Narcos. В 2016 году представители Escobar Inc. по инициативе Роберто Эскорбара выдвинули онлайн-сервису требование выплатить миллиард долларов в качестве процента от дохода за сериал. По заверению генерального директора Escobar Inc. Олофа Густафссона, с которым связалось издание Financial Post в апреле прошлого года, Narcos принес Netflix 18 миллиардов долларов.