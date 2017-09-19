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20:48 (мск), источник: Esquire

Брат Пабло Эскобара требует с Netflix миллиард долларов

«Если мы не получим деньги, то прикроем их маленькое шоу».

Источник: Reuters

На прошлой неделе стало известно об убийстве члена съемочной группы сериала Narcos в Мексике. 37-летний Карлос Муньос Портал занимался тем, что выбирал локации для съемок. Мужчину нашли застреленным в собственном автомобиле, запакованном за заброшенной дороге.

Вскоре после трагедии издание The Holywood Reporter связалось с Роберто Эскобаром, братом колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, чтобы узнать его мнение об убийстве.

В 80-х годах Роберто был главным бухгалтером в картеле Пабло, а кроме того, руководил убийцами (hitman, — киллер).

В 1993 году Роберто Эскобара отправили в тюрьму, где он почти лишился зрения и слуха — всему виной взрывное устройство, которое ему прислали по почте. На свободу он вышел в 2003 году. В 2014 брат колумбийского наркобарона основан инвестиционный холдинг Escobar Inc. В августе 2015 года на Netflix стартовал сериал Narcos. В 2016 году представители Escobar Inc. по инициативе Роберто Эскорбара выдвинули онлайн-сервису требование выплатить миллиард долларов в качестве процента от дохода за сериал. По заверению генерального директора Escobar Inc. Олофа Густафссона, с которым связалось издание Financial Post в апреле прошлого года, Narcos принес Netflix 18 миллиардов долларов.

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Спустя год ситуация не разрешилась. Когда издание The Hollywood Reporter связалось с Роберто Эскобаром, он пообещал «прикрыть маленькое шоу» Netflix, если сервис не выплатит холдингу требуемую компенсацию. Он также подчеркнул, что вести съемки на территории Колумбии без согласования и «благословения» Escobar Inc. крайне опасно.

«Я бы не стал на месте Netflix или любой другой телекомпании снимать фильмы обо мне или моём брате Пабло в Медельине или Колумбии без разрешения компании Escobar Inc. Это очень опасно. Особенно без благословения. Это моя страна, — заявил он.

Роберто также прокомментировал недавнее убийство сотрудника съемочной сериала в Мексике. Он посоветовал Netflix нанять киллера в качества охраны, потому что, «если мозгов нет — необходимо оружие».

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