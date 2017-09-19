Пермь включили в число городов «Императорского маршрута»
Пермь включили в число городов «Императорского маршрута».
Пермь включили в число городов «Императорского маршрута».
Национальный туристический маршрут объединит российские города, где бывали представители династии Романовых и семья Николая II. Среди памятных мест будут также резиденции, усадьбы и монастыри, история которых связана с царской фамилией.
Идея создания императорского маршрута принадлежит
«Маршрут создавался для просвещения наших граждан, для воспитания новых поколений. Понимание истории у детей, которые пройдут его дорогами, будет совершенно другое, чем у тех, кто узнает ее только по страницам учебников», — подчеркнула на презентации нового туристического проекта заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.
План достопримечательностей в каждом из городов «Императорского маршрута» находится ещё в процессе составления. В рамках проекта разработано уже 8 туров. Предполагается, что к ноябрю их будет намного больше.
«Туроператоры по этим турам прошли своими ножками, чтобы понять, насколько эти маршруты можно предлагать всей России. По итогам тестирования были внесены изменения», — отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По информации федерального канала «Вести».