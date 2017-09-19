Пермь включили в число городов «Императорского маршрута».

Национальный туристический маршрут объединит российские города, где бывали представители династии Романовых и семья Николая II. Среди памятных мест будут также резиденции, усадьбы и монастыри, история которых связана с царской фамилией.

Идея создания императорского маршрута принадлежит Елисаветинско-Сергиевскому фонду милосердия. Запустить туры намерены к 2018 году — столетию гибели императорской семьи. Откроет проект «Маршрут памяти императорской семьи — 2018», в который войдут города, где в годы революции пострадали члены императорской семьи и их окружения: Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск и Тюмень. Первыми по нему планируется отправить школьников.

«Маршрут создавался для просвещения наших граждан, для воспитания новых поколений. Понимание истории у детей, которые пройдут его дорогами, будет совершенно другое, чем у тех, кто узнает ее только по страницам учебников», — подчеркнула на презентации нового туристического проекта заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

План достопримечательностей в каждом из городов «Императорского маршрута» находится ещё в процессе составления. В рамках проекта разработано уже 8 туров. Предполагается, что к ноябрю их будет намного больше.

«Туроператоры по этим турам прошли своими ножками, чтобы понять, насколько эти маршруты можно предлагать всей России. По итогам тестирования были внесены изменения», — отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.