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20:02 (мск), источник: Newtimes.kz

Павлодарские студенты сделали Железный трон из «Игры престолов» и подарили его городу

Павлодарские студенты двух колледжей — цветной металлурги и монтажного — в преддверии Дня труда подарили городу настоящий шедевр — аналог железного трона из культового сериала «Игра престолов», передает pavlodarnews.kz.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в управлении образования области, изделие творческого тандема двух колледжей будет подарено любимому городу и установлено на одной из улиц Павлодара, как символ дружбы и достижений студенческого братства.

«Шесть студентов старших курсов специальности “Сварочное дело” под руководством мастера производственного обучения пять дней работали над изготовлением трона, было использовано шесть листов металла. Ребята хотели сделать подарок городу и решили смастерить трон из популярного среди молодежи сериала “Игра престолов”», — рассказали в отделе технического и профессионального образования.

Где именно шедевр будет установлен, пока не известно. В Павлодаре официально День труда отметят 21 сентября.

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