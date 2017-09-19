Павлодарские студенты сделали Железный трон из «Игры престолов» и подарили его городу

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в управлении образования области, изделие творческого тандема двух колледжей будет подарено любимому городу и установлено на одной из улиц Павлодара, как символ дружбы и достижений студенческого братства.

«Шесть студентов старших курсов специальности “Сварочное дело” под руководством мастера производственного обучения пять дней работали над изготовлением трона, было использовано шесть листов металла. Ребята хотели сделать подарок городу и решили смастерить трон из популярного среди молодежи сериала “Игра престолов”», — рассказали в отделе технического и профессионального образования.