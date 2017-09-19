Уроженца Башкирии «воскресили» через 9 лет после официальной смерти
В Москве в психоневрологическом интернате № 5 установили личность неизвестного мужчины, который находится там на лечении с 2006 года.
В Москве в психоневрологическом интернате № 5 установили личность неизвестного мужчины, который находится там на лечении с 2006 года.
Он оказался пропавшим без вести 55-летним жителем Челябинска, уроженцем Башкирии, сообщает сайт Legal.Report.
Мужчина пропал в 1998 году. Он страдает поражением центральной нервной системы и психическими отклонениями, не осознает реальность.
В 2008 году суд в Челябинске официально признал мужчину умершим, поскольку найти его не представлялось возможным. Судебное решение было зарегистрировано органом ЗАГС и целых 9 лет уроженец Башкирии числился официально умершим.
Теперь, когда личность пациента психоневрологического интерната удалось установить, столичный прокурор подал иск в суд с требованием отменить решение Челябинского суда от 2008 года.
Помимо официального «воскрешения» мужчине теперь полагается пенсия и другие социальные гарантии, сообщает издание.