Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
А теперь убирайтесь!: Лавров пообщался со швейцарцем-журналистом
СМИ: друзья рассказали о здоровье Задорнова
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
СМИ: Ким Чен Ын назвал конечную цель КНДР
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
СМИ: Сеть в восторге от фото Глюкозы в купальнике
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Киеву
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
1035 лет назад погибла Грейс Келли
20:50 (мск), источник: PROUFU.ru

Уроженца Башкирии «воскресили» через 9 лет после официальной смерти

В Москве в психоневрологическом интернате № 5 установили личность неизвестного мужчины, который находится там на лечении с 2006 года.

Он оказался пропавшим без вести 55-летним жителем Челябинска, уроженцем Башкирии, сообщает сайт Legal.Report.

Мужчина пропал в 1998 году. Он страдает поражением центральной нервной системы и психическими отклонениями, не осознает реальность. Из-за серьезного диагноза установить его личность не удавалось до последнего времени.

В 2008 году суд в Челябинске официально признал мужчину умершим, поскольку найти его не представлялось возможным. Судебное решение было зарегистрировано органом ЗАГС и целых 9 лет уроженец Башкирии числился официально умершим.

Теперь, когда личность пациента психоневрологического интерната удалось установить, столичный прокурор подал иск в суд с требованием отменить решение Челябинского суда от 2008 года.

Помимо официального «воскрешения» мужчине теперь полагается пенсия и другие социальные гарантии, сообщает издание.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Уфимский онколог: «Из-за нетрадиционного лечения люди умирают в муках»
Колода Балтачевских: полпред Башкирии в Москве переквалифицировался в дорожника
Учения «Запад-2017»: что известно о ЧП с вертолетом Ка-52
Трамп с трибуны ООН пригрозил Северной Корее полным уничтожением
«Телефонные атаки» на Россию устроили хакеры из Брюсселя
«Почта России» попросила вернуть ей господдержку
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS
Брат Пабло Эскобара требует с Netflix миллиард долларов
Спорт
10 главных событий 10 туров российской премьер-лиги Вспоминаем все самое яркое и интересное, что случилось в первой трети сезона
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь