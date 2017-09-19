Уроженца Башкирии «воскресили» через 9 лет после официальной смерти

Он оказался пропавшим без вести 55-летним жителем Челябинска, уроженцем Башкирии, сообщает сайт Legal.Report.

Мужчина пропал в 1998 году. Он страдает поражением центральной нервной системы и психическими отклонениями, не осознает реальность. Из-за серьезного диагноза установить его личность не удавалось до последнего времени.

В 2008 году суд в Челябинске официально признал мужчину умершим, поскольку найти его не представлялось возможным. Судебное решение было зарегистрировано органом ЗАГС и целых 9 лет уроженец Башкирии числился официально умершим.

Теперь, когда личность пациента психоневрологического интерната удалось установить, столичный прокурор подал иск в суд с требованием отменить решение Челябинского суда от 2008 года.