Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Женщина за 11 месяцев родила троих детей
Скончался Виктор Кременюк
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
А теперь убирайтесь!: Лавров пообщался со швейцарцем-журналистом
СМИ: друзья рассказали о здоровье Задорнова
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
СМИ: Эдита Пьеха рассказала об эгоизме внука Стаса
СМИ: Пугачева выступила в мини на свадьбе олигарха
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
СМИ: Сеть в восторге от фото Глюкозы в купальнике
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Киеву
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
8Эрмитажные коты нашли новый дом
21:29 (мск), источник: Nur.kz

Мальчик развешивал белье на балконе, рискуя жизнью в Караганде

В Казнете распространяется видео, на котором ребенок развешивает белье на балконе второго этажа, рискуя жизнью, сообщает NUR.KZ.

Видео опубликовано на странице Skandal_krg в Instagram. Судя по описанию, действие происходило в Караганде.

«Очевидец снял на видео, как ребенок вывешивал вещи на балконе, рискуя собственной жизнью. По приказу матери, видимо», — написал автор видео.

Пользователи возмутились, что мать ребенка позволила ему рисковать своей жизнью, чтобы ей помочь.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Галустян снял, что творилось за кулисами Летнего кубка КВН в Астане (видео)
Учения «Запад-2017»: что известно о ЧП с вертолетом Ка-52
Гуттериш назвал самые серьезные вызовы для человечества
«Телефонные атаки» на Россию устроили хакеры из Брюсселя
«Почта России» попросила вернуть ей господдержку
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS
Брат Пабло Эскобара требует с Netflix миллиард долларов
Спорт
10 главных событий 10 туров российской премьер-лиги Вспоминаем все самое яркое и интересное, что случилось в первой трети сезона
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Для россиян снизили ставку по ипотеке до 6,45%
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь