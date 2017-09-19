Мальчик развешивал белье на балконе, рискуя жизнью в Караганде
В Казнете распространяется видео, на котором ребенок развешивает белье на балконе второго этажа, рискуя жизнью, сообщает NUR.KZ.
В Казнете распространяется видео, на котором ребенок развешивает белье на балконе второго этажа, рискуя жизнью, сообщает NUR.KZ.
Видео опубликовано на странице Skandal_krg в Instagram. Судя по описанию, действие происходило в Караганде.
«Очевидец снял на видео, как ребенок вывешивал вещи на балконе, рискуя собственной жизнью. По приказу матери, видимо», — написал автор видео.
Пользователи возмутились, что мать ребенка позволила ему рисковать своей жизнью, чтобы ей помочь.