Ученые назвали главный секрет долголетия
Ученые выяснили, что при отказе от высококалорийных блюд можно продлить продолжительность жизни, сообщают информационные агентства.
Ученые выяснили, что при отказе от высококалорийных блюд можно продлить продолжительность жизни, сообщают информационные агентства.
Исследователи сделали вывод, что уменьшение количества употребления жирной калорийной пищи ведет к уменьшению генных мутаций, которые направлены на увеличение продолжительности жизни.
Исследования проводились на мышах и обезьянах.