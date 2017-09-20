Медцентр с уникальным оборудованием откроют во Владивостоке
Новый медицинский центр для реабилитации пациентов с болезнями сердца появится во Владивостоке, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в минвостокразвития.
Новый медицинский центр для реабилитации пациентов с болезнями сердца появится во Владивостоке, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в минвостокразвития.
Это будет многопрофильный медицинский центр по реабилитации пациентов с
Отличительной особенностью нового центра станет применение специализированного оборудования, в том числе установки «Кардиопульсар» для лечения ишемической болезни сердца, а также использование других уникальных аппаратных технологий российских разработчиков.
Тестовые работы в данном направлении уже ведутся. Команда врачей изучает возможности использования методики усиленной наружной контрпульсации при терапии пациентов с нарушениями кровоснабжения нижних конечностей и длительно незаживающими ранами, связанными с сосудистыми нарушениями.
Однако, инвестор, открыв медцентр, не планирует останавливаться на достигнутом, — он продолжит поиск дополнительных методов терапевтического воздействия, направленных на улучшения качества жизни пациентов.
Таисия Масина.