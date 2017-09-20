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08:09 (мск), источник: Известия

Водителей предложили поделить на любителей и профи

Автошколы настаивают на дифференцированной выдаче прав и снижении требований для непрофессионалов.

Источник: РИА "Новости"

Союз автошкол Москвы обратился к главе ГИБДД с предложением разделить всех водителей на две категории — любителей и профессионалов. К последним, считают в отрасли, необходимо повысить требования и контроль. А вот тех, кто ездит на своем легковом автомобиле на дачу, предлагают, наоборот, освободить от лишней нагрузки при обучении.

С 2013 года, когда после серии крупных аварий были серьезно ужесточены правила обучения водителей, автошколы фактически всех готовят как профессионалов — если, конечно, делают свою работу как положено.

Мы давно говорим, что не надо перегружать любителей знаниями, которые им никогда не понадобятся. А профессионалов можно готовить и получше.
Александр Ачкасов
Председатель Союза автошкол

По его мнению, для тех, кто не собирается профессионально заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками, учебную нагрузку можно снизить примерно на 30%.

Совсем другая история с теми, для кого вождение является работой.

Речь идет в первую очередь о водителях грузовиков и автобусов. За ними, по мнению представителей автошкол, нужен особый присмотр. Для этого необходимо внедрить электронные путевые листы с занесением информации о водителе, маршруте и грузе в единую базу данных, а также ввести чипированные права, с помощью которых водитель будет отмечаться, садясь за руль. Это позволит держать на контроле все машины. Об электронных путевых листах, которые сейчас разрабатывает Минтранс, «Известия» уже писали. Но пока эта работа далека от завершения.

Эксперты считают, что для водителей-профессионалов надо ужесточать ответственность.

— Сейчас за нарушения отвечает владелец грузовика, а не водитель, — отметил Александр Ачкасов. — А сам нарушитель, даже если его уволят с работы, спокойно устроится в другое место: там поработал два месяца, здесь — три. Именно такие и становятся виновниками страшных аварий, губят людей. Их надо выявлять и после определенного числа нарушений лишать профессиональных прав — пусть на дачу на своей машине ездят. Тогда люди будут дорожить своей репутацией и своей работой. За рулем фур не будет пьяниц, наркоманов, хамов.

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Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов обратил внимание, что профессионалы и так рискуют больше, чем любители: если для обычного водителя лишение прав за выезд на встречную полосу означает не более чем некоторые неудобства, то для профессионала это катастрофа — потеря работы и доходов.

— Идея разделить водителей на две категории вполне резонна: люди, которые умеют управлять автомобилем, не всегда способны безопасно перевозить пассажиров, — сказал он «Известиям». — Профессиональное водительское удостоверение — по сути, лицензия. И к перевозкам пассажиров надо допускать только тех, у кого есть эта лицензия. А не так, что человек приехал неизвестно откуда, неизвестно где и как получал права, а ему доверяют жизни людей.

Но при этом, отметил эксперт, необходимо дифференцировать систему наказаний. Санкции для профессионалов должны быть в корне иными.

Петр Шкуматов полагает, что за серьезные или многочисленные нарушения наказывать их надо строже, чем любителей, а в остальных случаях, наоборот, относиться более лояльно.

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— Лишать профессионала прав на полгода за случайный выезд на встречную полосу — это выкинуть человека на обочину жизни, — отметил эксперт. — Следовало бы отказаться от практики лишения прав профессионалов за большинство нарушений (не за пьянку, конечно). А вместо этого ввести балльную систему. И тогда водитель, который случайно попался, не лишится работы, а тот, кто систематически нарушает, потеряет возможность трудиться в грузопассажирских перевозках.

Эксперты прогнозируют, что когда число профессиональных водителей будет ограничено, их заработки вырастут. Если автопарк не может принять на работу человека с обычными правами, ему придется больше платить тем, у кого есть лицензия. Но с другой стороны, у профессиональных водителей увеличится и ответственность.

Не оплатившим штрафы водителям грозит лишение прав
Во время загрузки произошла ошибка.
21 августа© Ньюстюб
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