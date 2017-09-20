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03:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Вечером вторника небо над Владивостоком озарили мощные разряды молнии

Фоторепортаж с шоу природного происхождения — на ИА PrimaMedia.

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Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.

Сильные разряды молнии с раскатами грома и проливным дождем застали врасплох жителей Владивостока, возвращавшихся с работы во вторник, 19 сентября.

Небесная канцелярия преподнесла горожанам неожиданное и впечатляющее зрелище. Яркие, продолжительные вспышки в небе не прекращались около 40 минут.

Из-за вечернего «часа пик», сильного ливня и плохой видимости на дорогах города сразу же возникли огромные автомобильные заторы. ГИБДД фиксировало дорожно-транспортные происшествия во всех районах. Внезапная стихия затронула и другие сферы жизни Владивостока — на некоторое время погасло освещение на Золотом мосту, а из-за удара молнии в телевышку оборвалось вещание нескольких радиостанций и телеканалов.

Владивостокцы в большинстве своем позитивно восприняли осенний каприз погоды. Социальные сети молниеносно наполнились красочными фотографиями с улиц столицы Приморья.

Фотокорреспондент ИА PrimaMedia также сделал несколько снимков этого шоу природного происхождения.

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 Вечером вторника небо над Владивостоком озарили мощные разряды молнии
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