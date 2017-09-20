Вечером вторника небо над Владивостоком озарили мощные разряды молнии
Фоторепортаж с шоу природного происхождения — на ИА PrimaMedia.
Фоторепортаж с шоу природного происхождения — на ИА PrimaMedia.
Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.
Сильные разряды молнии с раскатами грома и проливным дождем застали врасплох жителей Владивостока, возвращавшихся с работы во вторник, 19 сентября.
Небесная канцелярия преподнесла горожанам неожиданное и впечатляющее зрелище. Яркие, продолжительные вспышки в небе не прекращались около 40 минут.
Владивостокцы в большинстве своем позитивно восприняли осенний каприз погоды. Социальные сети молниеносно наполнились красочными фотографиями с улиц столицы Приморья.
Фотокорреспондент ИА PrimaMedia также сделал несколько снимков этого шоу природного происхождения.