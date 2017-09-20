Вечером вторника небо над Владивостоком озарили мощные разряды молнии

Сильные разряды молнии с раскатами грома и проливным дождем застали врасплох жителей Владивостока, возвращавшихся с работы во вторник, 19 сентября.

Небесная канцелярия преподнесла горожанам неожиданное и впечатляющее зрелище. Яркие, продолжительные вспышки в небе не прекращались около 40 минут.