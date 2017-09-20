Москва простится с оперным певцом Зурабом Соткилавой

Источник: РИА Новости

Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

«В среду в Большом состоится гражданская панихида, а вечером гроб с телом будет отправлен в Грузию, где состоятся похороны Зураба Лаврентьевича. Перед этим в субботу же состоится гражданская панихида в Театре оперы и балета имени Палиашвили (в Тбилиси)», — сказал он.

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Коллеги и ученики Зураба Соткилавы с глубокой печалью восприняли известие о его смерти. Гендиректор ГАБТ Владимир Урин подчеркнул, что с кончиной известного исполнителя, который принадлежал к «золотому времени» оперного Большого театра, уходит целая эпоха. «Он работал с (Владимиром) Атлантовым, (Еленой) Образцовой, (Тамарой) Синявской. Его знали не только в России, он был выдающимся мировым певцом. Это был очень открытый, добрый, веселый и жизнерадостный человек. Он мужественно боролся со своей болезнью. Мы планировали с ним творческий вечер, посвященный его юбилею, но болезнь не дала этому осуществиться. Ушел очень светлый и невероятно талантливый человек», — сказал Урин РИА Новости.

По словам худрука театра «Геликон-опера» Дмитрия Бертмана, Соткилава принадлежал к плеяде великих артистов, он всегда делился с молодым поколением своим опытом и неизменно получал огромное удовольствие от выступлений на сцене. «Он был невероятно душевным человеком», — поделился собеседник агентства.

Свои соболезнования родным и близким артиста выразили также известные политические деятели.

Так, министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Зураба Соткилаву одним из ведущих теноров современности, который оставил заметный след в отечественной и мировой культуре. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил «виртуозное исполнение, редкий талант, умение передать в сложнейших оперных партиях чувства и переживания, близкие и понятные всем», отличавшие каждое выступление Соткилавы.