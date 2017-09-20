Дождливая неделя продолжается в Хабаровском крае
Осадки утратили интенсивность, но продолжатся и в среду.
Осадки утратили интенсивность, но продолжатся и в среду.
Середина рабочей недели в Хабаровске отметится дождливой погодой — осадки минуют только малую часть городов и районов. В большинстве из них в нормальное состояние вернётся ветер, усилившийся ранее
В Хабаровске дневная температура повысится до 17−19°C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
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В Советской Гавани дневная температура повысится до 16−18°С. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Скорость
В Охотске дневная температура составит 11−13°C. Пройдёт дождь. Скорость
В Вяземском дневная температура повысится до 19−21°C. Возможен небольшой дождь. Скорость
В Чегдомыне дневная температура останется на отметке 16−18°C. Без существенных осадков. Скорость
В Аяне дневная температура останется на отметке 13−15°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость
В Чумикане дневная температура останется на отметке 14−16°C. Пройдёт небольшой дождь. Скорость
В Бикине дневная температура повысится до 19−21°C. Возможен небольшой дождь. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 16−18°C. Без существенных осадков. Скорость
В Троицком дневная температура повысится до 18−20°C. осадков не ожидается. Скорость