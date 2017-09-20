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03:15 (мск), источник: Восток Медиа

Дождливая неделя продолжается в Хабаровском крае

Осадки утратили интенсивность, но продолжатся и в среду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 62% 758 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Восток Медиа

Середина рабочей недели в Хабаровске отметится дождливой погодой — осадки минуют только малую часть городов и районов. В большинстве из них в нормальное состояние вернётся ветер, усилившийся ранее из-за близкого прохождения тайфуна. Температурный фон улучшится — хотя бы это может порадовать жителей региона, которым вскоре предстоит мириться с проявлениями очередного циклона.

В Хабаровске дневная температура повысится до 17−19°C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 17−19°C. Возможен небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 14−16°C. Небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Советской Гавани дневная температура повысится до 16−18°С. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Охотске дневная температура составит 11−13°C. Пройдёт дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 19−21°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Чегдомыне дневная температура останется на отметке 16−18°C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Аяне дневная температура останется на отметке 13−15°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чумикане дневная температура останется на отметке 14−16°C. Пройдёт небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 19−21°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 16−18°C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Троицком дневная температура повысится до 18−20°C. осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

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